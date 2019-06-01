خطة لإنشاء أول مصنع في العراق لتربية الأبقار وإنتاج الحليب

2019/06/01 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة، السبت، خطته الإستراتيجية لانشاء المصنع الاول من نوعه على مستوى العراق لتربية الابقار وإنتاج الحليب والالبان في المدينة.وقال المشرف على مزارع العتبة عدنان عوز الشمري، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “العتبة الحسينية تبحث مع احدى الشركات الهولندية الرائدة والمتخصصة في مجال تربية […]

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