هيئة الحشد الشعبي تستغرب الأنباء عن تدخلها بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك

2019/06/01 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحشد الشعبي، السبت، بيانا حول انباء اثيرت عن تدخلها بتعيين رئيس لجامعة كركوك، مبدية استغرابها من تداول هكذا انباء.وذكرت الهيئة في بيان” نستغرب من الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن تدخل الحشد بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك، وهو امر بعيد عن تخصصها ومجالاتها وسياقات عملها”.واشارت هيئة الحشد الشعبي الى أن […]

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