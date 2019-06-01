نائب: الوزارات الشاغرة غير معنية بقرار انهاء الوكالات قبل حزيران الحالي

2019/06/01 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، السبت، ان عدم حسم الوزارات المتبقية قبل نهاية شهر حزيران الحالي لن يؤثر على عملها، مشيرا الى ان الوزارات مناصب حكومية سيادية ينظم عملها الدستور وليس الموازنة.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة عليها الالتزام بما الزمت نفسها به في حسم الدرجات الخاصة والوكالات قبل نهاية حزيران الحالي"، مبينا اننا "لا نستطيع تعطيل مصالح المواطن وعمل الدولة العراقية وعلينا تقييم واستكمال معادلة بناء الدولة خاصة بمناصبها العليا التي هي استحقاقات وطنية غير تابعة لطرف بعينه".

واضاف العقابي، ان "المناصب ثلاثة اصناف اولها المناصب الفنية البحتة والخاضعة للسلم الوظيفي والتخصص بالعمل والبعض الاخر خاضع لصلاحيات مجلس الوزراء والقسم الثالث خاضع لصلاحية مجلس النواب".واوضح، ان "ادارة الوزارات بالوكالة غير خاضعة للقرار الموجود بالموازنة في انهاء الادارة بالوكالة للدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران المقبل، بالتالي فلا يوجد اي فراغ دستوري بحال عدم حسمها قبل الموعد المقرر للمناصب والدرجات الخاصة"، لافتا الى ان "الربط بين حسم المناصب التنفيذية والمناصب الحكومية الاخرى هو امر غير صحيح كون المناصب الحكومية هي مناصب سيادية ينظم عملها الدستور اما قانون الموازنة الاتحادية فهو غير معني بتنظيمها".

وكانت مقررة البرلمان خديجة علي قالت، في 13 ايار 2019، ان الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع وزارات إذا لم تكتمل الكابينة الوزارية في حزيران المقبل.

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