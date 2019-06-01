2019/06/01 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلنت وزارة التربية نتائج الصف السادس الابتدائي في المديرية
العامة للتربية في محافظة الانبار الدور الاول للعام الدراسي 2018
-2019.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج السادس الابتدائي - تربية الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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