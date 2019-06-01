نتائج السادس الابتدائي - تربية الانبار

2019/06/01 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية نتائج الصف السادس الابتدائي في المديرية

العامة للتربية في محافظة الانبار الدور الاول للعام الدراسي 2018

-2019.

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