2019/06/01 | 16:32

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افاق تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية البصرة

أعلنت وزارة التربية نتائج الصف السادس الابتدائي في المديرية

العامة للتربية في محافظة البصرة الدور الاول للعام الدراسي 2018

-2019

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