بالارقام.. ايرادات العراق من صادرات النفط لشهر ايار 2019

2019/06/01 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام اكثر من (110) مليون و(736) الف و(670) برميل (مائة وعشرة مليون وسبعمائة وستة وثلاثون الفا وستمائة وسبعون برميلا)، بايرادات بلغت اكثر من (7) مليارات و(384) مليونا و (295) الف دولار (سبعة مليارات وثلاثمائة واربعة وثمانون مليونا ومئتان وخمسة وتسعون الف دولار). وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (106) مليونا و (675) الفا و(881) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(166) الفا و(261) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (894) الفا و (528) برميلا".

واشار جهاد الى، ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(572) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(441) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (102) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (29) الف برميل".

واضاف جهاد، ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (66,683) دولاراً".

يشار ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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