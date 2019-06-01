العراق يسعى لعلاقات متوازنة بين إيران والسعودية الانعكاسات الاقتصادية

2019/06/01 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* يسعى العراق الى تعزيز علاقات متوازنة والتهدئة الإقليمية مع إيران والسعودية بسبب التوتر الدائم بينهما ، كون سوء العلاقات

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