تحذير من شحن الهواتف في المطارات والأماكن العامة

2019/06/01 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حذر خبراء أمنيون من شحن الهواتف عبر أجهزة الشحن المنتشرة في المطارات وغيرها من الأماكن العامة؛ لما يمكن أن يمثله من مخاطر كبيرة.ويأتي ذلك عقب اكتشاف بعض الحالات، التي ثبت فيها أنه تمت سرقة بيانات المسافرين في عدة دول من هواتفهم بهذه الطريقة الذكية.وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن توصيل الهاتف بأجهزة […]

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