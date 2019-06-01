2019/06/01 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية ديالى، اليوم السبت، القبض على سبعة مطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة.

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