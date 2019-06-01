هيئة الحشد تنفي تدخلها بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك

2019/06/01 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تدخلها بتعيين رئيس لجامعة كركوك.

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