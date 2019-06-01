فرق الدفاع في البصرة تكافح حريقا اندلع بكرفانين في ميناء ام قصر

2019/06/01 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة اليوم السبت،حريقا اندلع في كرفانين اثنين يضمان مواد متروكة، في ساحة ضمن ميناء ام قصر الشمالي .وذكر مدير الدفاع المدني العقيد تحسين علي ” لوكالة وطن للأنباء إن فرق الدفاع المدني ساندت الفرق الأخرى التابعة للموانئ في مكافحة الحريق الذي اندلع في كرفانين اثنين في ساحة ضمن ميناء ام […]

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