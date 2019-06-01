القبض على ارهابي خطير صادره بحقه ثلاث مذكرات قبض

2019/06/01 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة القبض على أحد الارهابيين الخطرين في قضاء الخالص بديالى.ووذكرت المديرية في بيان ان “الإرهابي كان قد شارك بالهجوم على منطقة العنبكية في القضاء المذكور كما اشترك بعدة عمليات ضد قواتنا الأمنية في الموصل […]

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