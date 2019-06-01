محافظ النجف يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير قسم بالرعاية الاجتماعية.. “سب الذات الإلهية“!

2019/06/01 | 16:46

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بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظة النجف لؤي الياسري، السبت (01 حزيران 2019)، بتشكيل لجنة تحقيقة بحق احد مسؤولي دوائر المح...





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