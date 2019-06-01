إحصائية لصادرات وايرادات النفط لايار

2019/06/01 | 16:48

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي.

وذكر المتحدث باسم وزارة ...

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