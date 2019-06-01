2019/06/01 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

ابدت هيئة الحشد الشعبي ، السبت، استغرابها من الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن تدخلها بتعيين ر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيئة الحشد تنفي تدخلها بتعيين رئيس جامعة كركوك.. الامر بعيد عن تخصصنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيئة الحشد تنفي تدخلها بتعيين رئيس جامعة كركوك.. الامر بعيد عن تخصصنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).