2019/06/01 | 16:48

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بغداد:سومر نيوز

أفاد السفير العراقي لدى طهران، بأن الرئيس العراقي برهم صالح، نقل رسالة من إيران إلى كل من السعودية والإ...

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