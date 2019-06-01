المرعيد ينفي وجود ازمة لوقود البنزين في نينوى

2019/06/01 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم السبت، وجود ازمة وقود البنزين في المحافظة، مبينا ان سبب التأخير في وصول المنتوج الى مدينة

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