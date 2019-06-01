2019/06/01 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، نتائج الدراسة الابتدائية (السادس الابتدائي) لتربية محافظة الانبار الدور الاول للعام الدراسي 2019/2018 بنسبة نجاح ٥٢%.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

16

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج السادس الابتدائي لتربية الانبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج السادس الابتدائي لتربية الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).