هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا حول تدخلها في تعيين رئيس جامعة كركوك

2019/06/01 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بيانا حول تدخلها بتعيين رئيس لجامعة كركوك.

وجاء في البيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تستغرب هيئة الحشد الشعبي الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن تدخلها بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك، وهو امر بعيد عن تخصصها ومجالاتها وسياقات عملها”.





وأضاف، انه “تشير هيئة الحشد الشعبي بصفتها الرسمية الى أن كل ما جرى الحديث عنه لا اساس له من الصحة، ولاسيما أنها تؤكد كعادتها عدم الخوض او التدخل من قريب او بعيد بالصراعات السياسية او ما يندرج ضمنها من قرارات او تغييرات في مواقع عمل المسؤولين”.





وتابع البيان، ان “الهيئة التي تعد جزءا لا يتجزأ من قوى الامن ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتدعو وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الى استقاء معلوماتها من القنوات الرسمية المعروفة للهيئة”.

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