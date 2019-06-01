البناء يكشف “السبب الحقيقي” لخلاف المحور مع الحلبوسي

2019/06/01 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف تحالف البناء، السبت، عن “السبب الحقيقي” وراء خلاف تحالف المحور الوطني المكون مع عدد من الأحزاب السنية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال عضو التحالف كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “التفاف عدد من الكتل السياسية والشخصيات حول الحلبوسي تسبب بخلق فجوة بينه وبين المحور”، لافتا إلى إن “وصول الحلبوسي […]

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