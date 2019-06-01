العراق.. تسجيل الاطفال المولودين بفترة داعش

2019/06/01 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكدت مقررة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، وحدة الجميلي، اليوم السبت، تشكيل محاكم لتسجيل الأطفال الذين ولدوا في فترة سيطرة تنظيم “داعش” على ثلث مساحة العراق.وقالت الجميلي في تصريح صحفي إن “هذه المحاكم ستصدر شهادات ولادة لهؤلاء الأطفال بناء على أوراق إثباتات وإثباتات شهود، وستكون العملية أسهل للأطفال الذين […]

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