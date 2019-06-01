نتائج السادس الابتدائي لمحافظة الانبار

2019/06/01 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، السبت، نتائج الدراسة الابتدائية للمديرية العامة للتربية في محافظة الانبار للدور الاول للعام الدراسي 2019/2018.وادناه نتائج الدراسة الابتدائية "السادس الابتدائي" لمديرية محافظة الانبار.اضغط هنا

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