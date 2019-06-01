الاقتصاد النيابية: العراق أمام فرصة ذهبية لزيادة إنتاجه النفطي

2019/06/01 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، أن الحكومة العراقية أمام فرصة ذهبية لزيادة إنتاجها النفطي داخل منظمة أوبك العالمية، فيما بينت أن السعودية غير قادرة على سد حاجة الأسواق بعد خفض الإنتاج الإيراني.وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تراجع السعودية بإنتاج النفط أتاح للعراق فرصة ذهبية […]

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