2019/06/01 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن انباء تدخله بتعيين رئيس لجامعة كركوك

01/06/2019 17:31:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أصدرت هيئة الحشد الشعبي،اليوم السبت، توضيحاً بشان تدخلها بتعيين رئيس لجامعة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "هيئة الحشد الشعبي تستغرب من الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن تدخلها بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك، وهو أمر بعيد عن تخصصها ومجالاتها وسياقات عملها".

وأشارت الى أن "كل ما جرى الحديث عنه لا اساس له من الصحة، ولاسيما أنها تؤكد كعادتها عدم الخوض او التدخل من قريب او بعيد بالصراعات السياسية او ما يندرج ضمنها من قرارات او تغييرات في مواقع عمل المسؤولين".

وأوضحت أن "الهيئة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من قوى الامن ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتدعو وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الى استقاء معلوماتها من القنوات الرسمية المعروفة للهيئة".

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