2019/06/01 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقلب وزنك على الهوا #نشاقة_وياكم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: w6B_0NDidvw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقلب وزنك على الهوا #نشاقة_وياكم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقلب وزنك على الهوا #نشاقة_وياكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).