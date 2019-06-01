نائب محافظ البصرة يدعو الى اغلاق ناظم السويب فورا لمنع تسرب المياه الى البحر

2019/06/01 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي، وزارة الموارد المائية الى اغلاق ناظم السويب فورا لتفادي خروج المياه من هور الحويزة الى البحر .وذكر على الاجودي في تصريح صحفي” على وزارة الموارد المائية إغلاق كافة الكسرات في سداد نهر السويب وإغلاق ناظم السويب فورا، لتفادي خروج المياه من هور الحويزة الى البحر وبالتالي جفاف […]

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