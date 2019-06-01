2019/06/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفاد السفير العراقي لدى طهران، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، نقل رسالة من إيران إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، بشأن مقترح التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء.ونقلت وكالة “إسنا” الإيرانية عن السفير سعد عبد الوهاب جواد قنديل قوله إن “العراق رحب بالمقترح الذي أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (معاهدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير العراقي في طهران: صالح نقل رسالة من ايران للسعودية والامارات والبحرين وكالة خطوة برس.

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