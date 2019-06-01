وزارة النفط تعلن عن الاحصائية الاولية لصادرات النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي

2019/06/01 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام اكثر من (110) ملايين و(736) الفا و(670 ) برميلا بايرادات بلغت اكثر من (7) مليارات و(384 ) مليونا و (295) الف دولار .وقال المتحدث باسم […]

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