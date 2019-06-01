2019/06/01 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش بري؛ كشف سعد جواد قنديل السفير العراقي لدى طهران، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح نقل رسالة “سلام” إيرانية إلى كل من السعودية والبحرين.ونقلت وكالات انباء ايرانية عن قنديل قوله : العراق رحب بالمقترح الذي أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف” بشأن توقيع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الجوار، مبينا أن “المسؤوليين العراقيين قرروا نقل هذه المقترح إلى كل من السعودية والبحرين، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما وبين إيران”.

وأضاف : أن “بغداد يمكن اعتبارها وسيطا لتبادل الرسائل بين طهران والرياض وأبو ظبي والمنامة.

وعن معاهدة “عدم الاعتداء” أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء الماضي، إن “الفكرة التي قدمناها تخص توقيع معاهدة عدم اعتداء بين دول الخليج، وهذه الفكرة مبدئية، لدينا تفاصيل لها لكننا لم نناقشها لأننا ننتظر ردا من بلدان المنطقة”.

وتابع عراقجي : “طرحنا هذه المسألة منذ يومين فقط خلال اللقاءات في الكويت وعمان، وبالطبع علينا إعطاؤهم وقتا كافيا لدراستها، إلا أننا لم نتلق أي ردود أفعال سلبية، مما يمثل أمرا جيدا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد رئاسية تنقل رسالة سلام إيرانية لكل من البحرين والسعودية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد رئاسية تنقل رسالة سلام إيرانية لكل من البحرين والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).