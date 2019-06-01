المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال العيد

2019/06/01 | 17:48

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بغداد اليوم- متابعة

دعت المحكمة العليا في السعودية اليوم السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال عام 1440 هجريا، مساء يوم ...





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