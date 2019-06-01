مجلس نينوى يطالب بإنهاء ملف الجثث في أيمن الموصل

2019/06/01 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… طالبت عضو مجلس محافظة نينوى، هيام الهام، السبت، وزارة الصحة والدفاع المدني بضرورة إنهاء ملف وجود الجثث في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.وقالت الهام لـ /المعلومة/ إن “ملف الجثث المتفسخة في أيمن الموصل التي لا زالت في المنازل المدمرة وتؤثر بشكل كبير جدا على السكان العائدين في المدينة”.وأضافت، أن “هذا […]

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