الاتحاد الوطني: لن نعود إلى المفاوضات دون تفعيل مجلس كركوك

2019/06/01 | 17:52

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بغداد:سومر نيوز

رَهَنً الاتحاد الوطني الكردستاني عودتَهُ إلى الاتفاق المشترك مع الحزب الديمقراطي بشأن تشكيل حكومة إقليم...

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