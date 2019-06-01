2019/06/01 | 17:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني: لن نعود إلى المفاوضات دون تفعيل مجلس كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
رَهَنً الاتحاد الوطني الكردستاني عودتَهُ إلى الاتفاق المشترك مع الحزب الديمقراطي بشأن تشكيل حكومة إقليم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني: لن نعود إلى المفاوضات دون تفعيل مجلس كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاتحاد الوطني: لن نعود إلى المفاوضات دون تفعيل مجلس كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).