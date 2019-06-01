هيئة الحشد تنفي اندلاع حريق بأحد مخازنها في جنوبي بغداد

2019/06/01 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، نشوب حريق بأحد مخازنه جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الهيأة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان "تناقلت أنباء

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