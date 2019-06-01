أزمة وقود حادة في نينوى بسبب وزارة النفط

2019/06/01 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة نينوى، غزوان حامد، اليوم السبت، حصول ازمة حادة في وقود البنزين داخل المحافظة.

وذكر حامد في بيان صحفي

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