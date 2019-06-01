مكافحة الإجرام تعلن اعتقال لصين في الكاظمية

2019/06/01 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم السبت، اعتقال لصين في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تلقى معلومات عن وجود متهمين اثنين يقومان بالسرقة من الأشخاص في منطقة الكاظمية”.وأضاف البيان أنه “تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات

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