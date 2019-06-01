تعرف على طقس العيد

2019/06/01 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشف خبير الارصاد في الهيئة العامة للأنواء الجوية صادق عطية، اليوم السبت، عن الاجواء المناخية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد والمتوقع بدئه في العراق الثلاثاء المقبل.وقال عطية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، اطلعت وكالة النبأ للأخبار عليه، إن "موجة حارة ستدخل العراق اعتباراً من يوم الثلاثاء، إذ ترتفع درجات الحرارة وتصل الى 48 وتستمر طوال أيام العيد".

وأضاف، أن "البصرة تسجل 48 درجة، وذي قار 49 وهي أعلى درجة، الموصل 45 خلال يومي الخميس والجمعة، وترافق الموجة رياح جنوبية شرقية رطبة ومرهقة"، مشيرا الى ان "موجة الحر تستمر طوال فترة العيد بين 4-5 أيام ربما تتجدد او تقل تدريجيا ما بعد العيد".

واكد، أن "جميع مدن البلاد مشمولة بالموجة الحارة ولكن تتفاوت بين مدينة واخرى، تسجل اعلى درجة حرارة يوم الخميس والجمعة 47 درجة، باقي مدن الشمال، السليمانية 41 والموصل 42-43 درجة مئوية".

ونوه الى أن "موجة الحر اعتيادية على اعتبار ان 1 حزيران بداية دخول فصل الصيف مناخياً، أما الدخول الفلكي فيبدأ من 21 حزيران، والذي يسمى الانقلاب الصيفي".انتهى/س

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