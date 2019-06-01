الاستخبارات: مقتل ستة من عناصر داعش غرب الموصل

2019/06/01 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبا للأخبار/ كشف مصدر أمني في نينوى، اليوم السبت، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش غرب الموصل.وذكر المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ان "خلية الصقور الاستخباراتية تمكنت من قتل 6 عناصر من داعش في ناحية العياضية غرب الموصل والاستيلاء على اسحلتهم،".

يذكر أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن مقتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من نينوى.

وبعد مضي 3 سنوات من الحرب أعلن العراق، في 10 ديسمبر/ كانون الاول لعام 2017، تحرير كامل أراضيه من تنظيم داعش.انتهى/س

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