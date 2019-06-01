الفتح: هدف قمتي مكة الحصول على إجماع عربي لتواجد أمريكا في المنطقة وتأييدها بضرب إيران

2019/06/01 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، السبت، أن قمتي مكة التي عقدت أمس في السعودية جاءت للحصول على إجماع عربي لتواجد القوات الأمريكية القتالية في الشرق الأوسط وشن الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما بين أن موقف العراق من عدم التمحور ضد إيران افشل القمتين والمخطط الأمريكي الداعم لها.وقال عليوي في […]

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