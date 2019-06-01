الاتحاد: الديمقراطي كسب ود التغيير بمنصب نائب الرئيس وخمس وزارات

2019/06/01 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، الحزب الديمقراطي بمنح كتلة التغيير مناصب نائب رئيس الوزراء وخمسه وزارات في حكومة الإقليم مقابل إنهاء معارضتهم لحزب البارزاني.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي لـ/المعلومة/ إن “كتلة التغيير النيابية من اشد المعارضين لحزب البارزاني وحكومته وهددوا مرارا وتكرارا باستمرار مقاطعتهم لطريقة حكم البارزاني”.وأضاف أن “الاتحاد […]

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