وزير الكهرباء من كربلاء: وضع الطاقة سيتحسن تدريجياً في البلاد خلال الفترة الحكومية الحالية

2019/06/01 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، السبت، ان وضع الطاقة سيتحسن تدريجياً في البلاد، وان الوزارة تعمل على انجاز مشاريع استراتيجية من شأنها تحسين واقع الطاقة خلال الفترة الحكومية الحالية.وقال الخطيب في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "على الرغم من التحديات التي واجهت الوزارة في الفترة السابقة لكن نشهد تحسن في الفترة الحالية، تحديداً في ملف انتاج الطاقة وتوليدها، حيث ارتفعت مستويات انتاج الطاقة بحدود 3500 ميغا واط، مقارنة بنفس الفترة من الانتاج في العام الماضي، لكن هذا المستوى لا يكفي لزيادة ساعات التجهيز"، مبيناً، ان "قطاع الطاقة الكهربائية منقسم الى ثلاث مراحل (انتاج ونقل وتوزيع)"، مشيراً الى، انه "في مجال النقل والتوزيع نعمل على تنفيذ مشاريع هامة، تفك الاختناقات وتزيد من ساعات التجهيز، وستدخل هذه المشاريع تباعاً في الفترة القليلة المقبلة لزيادة ساعات التجهيز، وكذلك الاتفاقات التي عقدناها مع الشركات العالمية سيتحسن الوضع خلال الفترة الحكومية الحالية".وحول مشاريع الطاقة الكهروضوئية (المتجددة) في البلاد، اوضح الخطيب: "اطلقنا جولة تراخيص اولى في مشاريع الطاقة الشمسية بسعة 755 ميغاواط، بداية شهر ايار الماضي، والان نستقبل عروض من شركات عالمية كبرى، وسنتعاون مع المحافظات كافة وتحديداً في المناطق التي يكون فيها استثمار الطاقة الشمسية، تسهيلات توفير الاراضي لجذب هذه الاستثمارات"، مبيناً ان "الوزارة تبحث مع مجلس محافظة كربلاء اجراءات تذليل الصعاب للمستثمرين".وكان مجلس محافظة كربلاء صوت في (30 نيسان 2019) على تخصيص ارض مساحتها 4000 دونم، لغرض انشاء مشروع الطاقة الشمسية الذي يغذي كربلاء بحوالي 500 ميغاواط، بحسب ما اعلنته عضو مجلس المحافظة بشرى حسن عاشور.

وحول المهلة التي اعلنها مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء الماضي (28 ايار 2019)، لوزارة الكهرباء، عن امهالها أسبوعاً للالتزام بحصة المحافظة من الطاقة، مهدداً بخروج المحافظة عن السيطرة المركزية، اوضح الخطيب: ان "هنالك هيئة تنسيقية تعمل على تقسيم الحصص بين المحافظات، وهنالك معادلة تتحكم في توزيع هذه الحصص، ونحن نعمل جاهدين لتحسين هذه الحصص خلال الفترة القادمة مع تحسين المشاريع لجميع قطاعات الطاقة الكهربائية (انتاج، نقل، وتوزيع) وسنعمل على مراجعة المعادلة لتوزيع هذه الحصص، وبالتالي ستترجم الى زيادة حصة كربلاء في الفترة القادمة".

وتابع وزير الكهرباء، ان "كربلاء كمدينة تستمد اهميتها من المعالم المقدسة وتعتبر حاضنة للوفود العالمية من كل حدب وصوب، هذه الاهمية هي التي تجعل الاولوية لها وللنجف الاشرف لتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية، وعلينا ان نلبي الطلب في مسألة نمو الطاقة في هذه المدن المقدسة".

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كرار الاسدي - كربلاء

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