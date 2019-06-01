نظارتك الشمسية يجب أن تكون بأذرع عريضة

2019/06/01 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر طبيب العيون الألماني البروفيسور فرانك هولتس من خطورة ‫الأشعة فوق البنفسجية على العين، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب ‫القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو السرطان.

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