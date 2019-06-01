2019/06/01 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حلّ الخضر في المانيا، الذين نالوا المركز الثاني في الانتخابات الأوروبية بنسبة 20,5% من الأصوات، للمرة الأولى في الطليعة في استطلاعات رأي نشرت السبت، متقدمين على حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديموقراطي.وأعطت الاستطلاعات الخضر نسبة 27% من نوايا التصويب بارتفاع 9 نقاط خلال أسبوع واحد بالمقارنة مع إحصاء سابق،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقدم “الخضر” لأول مرة باستطلاعات الرأي العام في ألمانيا وكالة خطوة برس.

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