أبو مهدي المهندس يستبعد أي هجوم على إيران

2019/06/01 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اي هجوم على إيران، مع صمود خط المقاومة والعراق في وجه التعاون الساعي لشن هجوم على طهران.

وقال المهندس في تصريح، إن العراق أعلن موقفه الرسمي بشأن المنطقة، إذ ان كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح كانت واضحة في مؤتمر مكة، مبينا أن العراق هو جسر للسلام في المنطقة وداعم لخط المقاومة والصمود.

وأكد أنه لن يكون هناك هجوم على إيران، مشيرا الى وجود محور للمقاومة في المنطقة ودول مثل العراق تخالف هذا الهجوم على قاعدة مهمة وأساسية وداعمة للعراق منذ اربعين عاما الى اليوم.

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