كنائس نينوى تحتفل بإختتام الشهر المريمي ، شهر مريم العذراء شفيعة المسيحيين في العراق

2019/06/01 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إمتلأت كنائس محافظة نينوى بآلاف المصلّين عصر هذا اليوم للإحتفال بإختتام صلوات وقداديس الشهر المريمي المقدّس للمسيحيين.بدأت فعاليات الإختتام بإقامة قداديس داخل الكنائس ، وبعدها تلتها مسيرة التطواف داخل وخارج الكنيسة ، ومن ثمّ قراءة الإنجيل وتفسيره ، حتى إختتمت بإيقاد الشموع والترتيل أمام تمثال العذراء في باحات […]

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