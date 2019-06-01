متنبئ جوي: موجة حر قاسية الثلاثاء ومفاجئة مرهقة في العيد

2019/06/01 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير توقعات الأرصاد الجوية الى قدوم موجة حر قاسية على مدن العراق.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، على صفحته في {الفيسبوك} ان" التوقعات تشير نماذج الطقس الى بداية تأثير موجةُ حارة هي اول موجات الحر الصيفية ستؤثر في عموم المدن، وسَتبدأ اعتبارا مِن يومِ الثلاثاءِ المقبل 4 حزيران وتستمر طوال أيامِ عَيد الفِطر المُباركُ".

وأضاف" حيث تتزامن مع ارتفاع في معدلات الرطوبة في مدن الجنوب، وتبدأ الرياح بالتحول الى الاتجاه الجنوبي الشرقي الرطب خلال ساعات نهار يوم الاثنين".

وأشار عطية الى انه" من المتوقع ان تسجل مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار خلال هذه الموجة حوالي 49 درجة مئوية اعتبارا من يوم الثلاثاء، والعاصمة بغداد 48، والبصرة 48 مع اجواء مرهقة والموصل 44 والرطبة 42 درجة مئوية".

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