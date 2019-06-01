الحشد الشعبي يوضح حقيقة تدخله بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك

2019/06/01 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت هيئة الحشد الشعبي، السبت، بيانا توضح فيه حقيقة تدخلها بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك، فيما ابدت استغرابها من تداول هكذا انباء.

وأفاد بيان للهيئة اليوم، (1 حزيران 2019)، ان "هيئة الحشد الشعبي تستغرب من الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن تدخلها بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك، وهو امر بعيد عن تخصصها ومجالاتها وسياقات عملها".

واضاف البيان ان "هيئة الحشد الشعبي بصفتها الرسمية تشير الى أن كل ما جرى الحديث عنه لا اساس له من الصحة، ولاسيما أنها تؤكد كعادتها عدم الخوض او التدخل من قريب او بعيد بالصراعات السياسية او ما يندرج ضمنها من قرارات او تغييرات في مواقع عمل المسؤولين".

وتابع ان "الهيئة التي تعد جزءا لا يتجزأ من قوى الامن ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتدعو وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الى استقاء معلوماتها من القنوات الرسمية المعروفة للهيئة".

يشار إلى ان نائب رئيس الشؤون القانونية في جامعة كركوك "امين عزيز" قال في تصريح خاص لـ ان ار تي، الخميس الماضي، (30 ايار 2019)، انه "بعد صدور امر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين صباح احمد اسماعيل، من القومية الكردية، كرئيس لجامعة كركوك "وكالة"، كان من المقرر ان يقوم اليوم بالمباشرة بوظيفته الجديدة، غير ان "رئيس جامعة كركوك عباس حسن تقي والذي اعفي في وقت سابق رفض التخلي عن منصبه، واستعان بقوة من الحشد الشعبي، دخلت الى حرم الجامعة ومنعت الرئيس الجديد من المباشرة بعمله".

واضاف، ان "هناك محاولات تبذل لتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي من اجل حل المشكلة".

وكانت وزارة التعليم، قد اعلنت، الاربعاء الماضي، (29 ايار 2019)، اعفاء عددا من رؤساء الجامعات العراقية، وتعيين رؤساء جدد لادارتها بالوكالة، ومن بينها انهاء تكليف "عباس حسن تقي" من مهام منصب رئيس جامعة كركوك وكالة، وتكليف "صباح احمد اسماعيل" بمنصب رئيس الجامعة وكالة.

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