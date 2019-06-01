رئيس مجلس محافظة ديالى يدين الخروقات الامنية التي حدثت في ناحية أبي صيدا

2019/06/01 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الخروقات الأمنية التي حدثت في ناحية أبي صيدا بالمحافظة، مطالبا بإجراءات رادعة.

وقال الدايني في بيان، إن الخروقات الأمنية المقلقة في قرى المحولة وابو خنازير أدت الى استشهاد مدنيين أبرياء على يد عصابات إرهابية مجرمة ذات أجندة تخريبية لضرب الاستقرار الأمني في محافظة ديالى.

ودعا الدايني المؤسسة الأمنية ممثلة بقيادة عمليات ديالى وقيادة الشرطة الى التحرك الفوري لاعتقال الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار محافظة ديالى، محذرا من مغبة التهاون مع هذه الاعمال الارهابية الدنيئة كونها ستكون خاطئة تتسبب بالخوف والرعب في باقي مناطق محافظة ديالى.

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