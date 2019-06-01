نائب: عمل وزارة النقل ضعيف ولا يرتقي لتحديات المرحلة

2019/06/01 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي عمل وأداء وزارة النقل خلال المرحلة الماضية .و أكد الربيعي في بيان، عدم وجود اي تقدم في البرنامج الحكومي لوزارة النقل ، وعلى العكس من ذلك هنالك تراجع في مرافق وقطاعات مهمة في الوزارة اثرت على ادائها بشكل عام .واضاف” ان اداء شركات السكك الحديد […]

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