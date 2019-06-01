مجلس ديالى  يخصص 213 مليار دينار لإكمال مشاريع متوقفة منذ 2013

2019/06/01 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة ديالى، السبت، عن تخصيص أكثر من 213 مليار دينار من موازنة 2019 لإكمال مشاريع متوقفة منذ 2013.وقالت عضو المجلس ايمان عبد لـ/المعلومة/ ان “مجلس محافظة ديالى صوت على موازنة 2019 بخطة مشاريع متوقفة ومستمرة وجديدة”.وأضاف أن “خطة المشاريع الإجمالية تصل الى 236 مليار دينار خصص منها 213 […]

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