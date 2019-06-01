2019/06/01 | 18:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاقتصاد العراقي والرقابة المالية - الاقتصاد في ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0wz_1k6o7Pw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاقتصاد العراقي والرقابة المالية - الاقتصاد في ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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